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09:43, 3 июня 2024Путешествия

Кошка не смогла выжить после полета в салоне российского самолета

Кошка не выжила после полета в салоне самолета Utair из Москвы в Анталью

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Кошка по кличке Маруся не смогла выжить после полета в салоне самолета российской авиакомпании Utair. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент случился на рейсе из столичного аэропорта Внуково в Анталью. Хозяева животного рассказали, что на борту было душно еще во время посадки. Они поставили кошачью переноску поближе к проходу, но стюардесса сказала убрать ее под сиденье. Как утверждают пассажиры, в итоге из-за жары Маруся не пережила полет.

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«Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров», — поделилась хозяйка Маруси. Она добавила, что из-за условий на борту у ее ребенка поднялась температура. На многочисленные просьбы о помощи бортпроводники не отреагировали.

Уточняется, что по прилете сотрудники аэропорта Антальи забрали Марусю у семьи. Пассажиры подали жалобу в Utair. Сургутская транспортная прокуратура отреагировала на публикации в соцсетях и организовала проверку.

В январе общественный резонанс вызвал случай с котом Твиксом, который не пережил поездку на российском поезде. Проводница сочла его беспризорным и выкинула из вагона. Предположительно, Твикс выживал на морозе неделю.

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      Мария Борисова
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