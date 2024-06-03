Кошка не смогла выжить после полета в салоне российского самолета

Кошка не выжила после полета в салоне самолета Utair из Москвы в Анталью

Кошка по кличке Маруся не смогла выжить после полета в салоне самолета российской авиакомпании Utair. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент случился на рейсе из столичного аэропорта Внуково в Анталью. Хозяева животного рассказали, что на борту было душно еще во время посадки. Они поставили кошачью переноску поближе к проходу, но стюардесса сказала убрать ее под сиденье. Как утверждают пассажиры, в итоге из-за жары Маруся не пережила полет.

«Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров», — поделилась хозяйка Маруси. Она добавила, что из-за условий на борту у ее ребенка поднялась температура. На многочисленные просьбы о помощи бортпроводники не отреагировали.

Уточняется, что по прилете сотрудники аэропорта Антальи забрали Марусю у семьи. Пассажиры подали жалобу в Utair. Сургутская транспортная прокуратура отреагировала на публикации в соцсетях и организовала проверку.

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