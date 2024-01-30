Из-за выброшенного на мороз кота Твикса проводников обязали действовать иначе

ФПК изменила порядок действий сотрудников после случая с котом Твиксом

Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила порядок действий при обнаружении бесхозных животных в поездах дальнего следования после случая с выброшенным на мороз котом Твиксом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«ФПК изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев. При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев.(...) Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала», — сообщили представители ФПК.

Теперь проводники будут действовать иначе: их обязали проверять бирки на ошейнике животного и информацию в устройствах контроля посадки пассажиров. Им также нужно будет проводить адресный опрос пассажиров. При этом ФПК напомнила, что ответственность за животное в первую очередь лежит на хозяине.

11 января проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Инцидент вызвал общественный резонанс. Возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что увековечит память о коте Твиксе, написав его портрет.

