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15:34, 28 января 2024Культура

Никас Сафронов напишет портрет кота Твикса

Портрет кота Твикса кисти Сафронова появится на вокзале в Петербурге

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Никас Сафронов увековечит память о коте Твиксе, написав его портрет. Об этом художник заявил в интервью порталу PROZvezd.

Сафронов решил выставить полотно на торги. Вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным. Более того, произведение кисти Сафронова позднее появится на вокзале в Санкт-Петербурге: его нанесут на стену в виде граффити. Художник уже приступил к работе. Портрет будет написан по прижизненным фотографиям кота, заметил Сафронов. Он убежден, что история Твикса поможет спасти жизни многих других животных, оставшихся без хозяев.

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Действия проводницы, однако, Сафронов оправдывает. Железнодорожная служащая, по его мнению, действовала строго по инструкции и наказания не заслужила. Художник задается вопросами, почему хозяин оставил кота без присмотра в поезде и что было бы, если бы животное укусило пассажира.

11 января проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Инцидент вызвал общественный резонанс в стране. Возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными.

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      Виктория Клабукова
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