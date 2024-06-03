Крупный пожар в российском городе локализовали

МЧС сообщило, что пожар на складе в Новосибирске локализовали

Крупный пожар на складе в Новосибирске удалось локализовать на площади 2450 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

Сообщение о пожаре поступило около 6 утра по московскому времени, уточняет ТАСС. Загорелась кровля склада. По данным регионального МЧС, на первом этаже здания хранились емкости с горюче-смазочными материалами. Предварительно, пострадавших в результате случившегося в российском городе нет.