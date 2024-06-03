Собчак заявила о несправедливости по отношению к Урганту

Журналистка Собчак назвала жутко несправедливым произошедшее с Иваном Ургантом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила о несправедливости по отношению к ведущему Ивану Урганту. Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Ваню я очень люблю, считаю самым талантливым ведущим и комиком нашей страны, и то, что с ним произошло, жутко несправедливо», — отметила Собчак.

Ведущая также рассказала о своем отношении к первому за несколько лет большому интервью Урганта, которое вышло на YouTube-канале подкаста kuji. По ее мнению, Ургант много шутил на интервью, потому что ему не задали вопрос «про самое главное».

В апреле была раскрыта судьба студии программы «Вечерний Ургант». Сообщалось, что она осталась в телецентре «Останкино» в том же виде, в каком была до прекращения съемок проекта.

«Вечерний Ургант» перестал выходить на Первом канале в феврале 2022 года, как и ряд других развлекательных программ. Представители телеканала заявили, что изменили сетку вещания в пользу общественно-политических программ. В сентябре передачи подобного жанра стали возвращать на ТВ, однако этого не произошло с «Вечерним Ургантом». В сети неоднократно появлялись слухи о закрытии программы, однако Первый канал опровергал их.

