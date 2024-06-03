В России оценили обещанные Киеву «летающие радары»

Михайлов: обещанные Киеву самолеты ДРЛО ASC 890 уступают российским А-50

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, которые Швеция обещает передать Украине, уступают российским «летающим радарам» А-50У. С такой оценкой на страницах «Известий» выступил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что самолеты ДРЛО обеспечивают контроль воздушного пространства, наблюдая за взлетами авиации и пусками ракет. «Конечно, это те изделия, которые укрепляют во многом возможности ВСУ. Но надо понимать, что это турбовинтовые самолеты, они рассчитаны на небольшой радиус боевой работы по сравнению с нашим, допустим, А-50, который имеет гораздо большие технические характеристики, как авиационные, так и по своему радару», — сказал он.

По словам эксперта, ASC 890 станут целями для российской авиации и средств противовоздушной обороны. Он допустил, что их смогут поразить дальнобойные ракеты комплексов С-400.

В феврале глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о намерении возобновить выпуск самолетов ДРЛО А-50.

В сентябре 2023 года «Ростех» передал Воздушно-космическим силам России модернизированный самолет А-50У.