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14:48, 3 июня 2024Наука и техника

В России оценили обещанные Киеву «летающие радары»

Михайлов: обещанные Киеву самолеты ДРЛО ASC 890 уступают российским А-50

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, которые Швеция обещает передать Украине, уступают российским «летающим радарам» А-50У. С такой оценкой на страницах «Известий» выступил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что самолеты ДРЛО обеспечивают контроль воздушного пространства, наблюдая за взлетами авиации и пусками ракет. «Конечно, это те изделия, которые укрепляют во многом возможности ВСУ. Но надо понимать, что это турбовинтовые самолеты, они рассчитаны на небольшой радиус боевой работы по сравнению с нашим, допустим, А-50, который имеет гораздо большие технические характеристики, как авиационные, так и по своему радару», — сказал он.

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По словам эксперта, ASC 890 станут целями для российской авиации и средств противовоздушной обороны. Он допустил, что их смогут поразить дальнобойные ракеты комплексов С-400.

В феврале глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о намерении возобновить выпуск самолетов ДРЛО А-50.

В сентябре 2023 года «Ростех» передал Воздушно-космическим силам России модернизированный самолет А-50У.

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      Даниил Иринин
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