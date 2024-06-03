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13:02, 3 июня 2024Наука и техника

В России покажут дроны «Русак» и «Тювик» с самонаведением

«Стратим» на HeliRussia покажет дроны «Русак» и «Тювик» с самонаведением

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Дрон-камикадзе «Русак» и легкий ударный аппарат «Тювик», оснащенные системой самонаведения на финальном участке полета, впервые покажут на международной выставке HeliRussia-2024. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Стратим», передает ТАСС.

Отмечается, что оба аппарата уже применяют в зоне спецоперации в тестовом режиме. Также КБ разворачивает серийное производство дронов с самонаведением.

«Система самонаведения позволяет оператору задать дрону цель в удобном интерфейсе на финальном участке траектории. Далее дрон переходит в полностью автоматический режим и поражает цель без участия рук оператора. Наши аппараты стоят лишь немногим дороже, чем обычные дроны, но эффективность поражения растет кратно», — сообщили в организации.

В КБ добавили, что у Киева нет аналогичных дронов, а в России подобными разработками занимаются несколько компаний.

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В мае стало известно, что российские FPV-дроны «Упырь» начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа.

В том же месяце компания «Интегральные роботизированные технологии» представила дрон самолетного типа «ИРТ-Скаут», который предназначен для оперативной разведки. Аппарат получил корпус из пенопласта.

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