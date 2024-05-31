Российский «Упырь» начали серийно поставлять в войска ЦВО

Российский FPV-дрон «Упырь» начали серийно поставлять в войска ЦВО

Российский FPV-дрон «Упырь» начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа (ЦАО). Об этом со ссылкой на руководителя предприятия-разработчика беспилотника сообщает ТАСС.

Поддержку поставкам лично оказал полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — заявил руководитель.

По его словам, полпред оказывает поддержке работе учебного центра, в котором проходит обучение, в частности, операторов FPV-дронов.

В феврале представитель предприятия-разработчика сообщил ТАСС, что первые партии дронов-камикадзе «Упырь» с тепловизионными камерами отправили в зону проведения специальной военной операции.

В июле разработчик заявил, что дальность полета «Упыря» увеличили в два раза благодаря разработке воздушного ретранслятора «Удлинитель».