В российском регионе решили построить уличные туалеты без дверей

На трассе в Башкирии построили туалеты без дверей

На трассе в Башкирии построили уличные туалеты без дверей. Об этом пишет Telegram-канал «Уфаситими».

Постройки были обнаружены на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. В управлении дорожного хозяйства республики объяснили ситуацию тем, что «объект реконструкции дороги» в настоящее время не введен в эксплуатацию. При этом местные жители пожаловались, что из-за отсутствия дверей людям приходится пользоваться территорией за туалетами.

Ранее в одной из школ Сабинского района Татарстана перед проведением ЕГЭ сделали открытые туалеты. В кабинках убрали верхнюю часть дверей, а нижнюю оставили на месте. Представители управления образования Татарстана посчитали туалеты нормальными.