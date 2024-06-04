Белорусский кроссовер нацелился на российский авторынок

На российский автомобильный рынок официально выходит белорусский бренд Belgee, чьим официальным дистрибьютором станет компания «Слава Моторс Рус». Об этом сообщает агентство «Автосат». Официальный запуск дилерской сети бренда состоится 1 июля 2024 года.
Первоначально компания нацелена на продажи компактного кроссовера X50, который будет доступен в трех комплектациях — Active, Style и Prestige. Цена — от 2,3 до 2,5 миллиона рублей. В перспективе модельный ряд расширят среднеразмерным кроссовером Belgee X70. Ожидается, что он поступит в продажу во второй половине лета.
Автомобили Belgee выпускаются на заводе «БелДжи» в Белоруссии и представляют собой локализованные версии моделей китайского бренда Geely.
В апреле 2024 года автомобиль Belgee впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России — модель X50 заняла девятое место в соответствующем рейтинге. Тогда самым популярным в сегменте кроссоверов в апреле стал Haval Jolion. На втором и третьем месте — расположились российские Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.
Кроссоверы Belgee продают в Белоруссии с июля 2023 года. Их выпускает совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет крупноузловую сборку машин бренда из КНР.