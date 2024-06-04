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14:00, 4 июня 2024Экономика

Белорусский кроссовер нацелился на российский авторынок

В России анонсировали продажи белорусского кроссовера Belgee X70

Фото: Belgee

На российский автомобильный рынок официально выходит белорусский бренд Belgee, чьим официальным дистрибьютором станет компания «Слава Моторс Рус». Об этом сообщает агентство «Автосат». Официальный запуск дилерской сети бренда состоится 1 июля 2024 года.

Первоначально компания нацелена на продажи компактного кроссовера X50, который будет доступен в трех комплектациях — Active, Style и Prestige. Цена — от 2,3 до 2,5 миллиона рублей. В перспективе модельный ряд расширят среднеразмерным кроссовером Belgee X70. Ожидается, что он поступит в продажу во второй половине лета.

Автомобили Belgee выпускаются на заводе «БелДжи» в Белоруссии и представляют собой локализованные версии моделей китайского бренда Geely.

В апреле 2024 года автомобиль Belgee впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России — модель X50 заняла девятое место в соответствующем рейтинге. Тогда самым популярным в сегменте кроссоверов в апреле стал Haval Jolion. На втором и третьем месте — расположились российские Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.

Кроссоверы Belgee продают в Белоруссии с июля 2023 года. Их выпускает совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет крупноузловую сборку машин бренда из КНР.

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      Кирилл Луцюк
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