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11:11, 4 июня 2024Спорт

Бывший футболист сборной Украины получил российский паспорт

Sport24: бывший футболист сборной Украины Иванисеня получил российский паспорт
Дмитрий Иванисеня (справа)

Дмитрий Иванисеня (справа). Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня получил российский паспорт. Об этом стало известно Sport24.

О подробностях получения гражданства 30-летним уроженцем Кривого Рога не уточняется. Сам футболист пока не комментировал событие.

Иванисеня выступает за самарские «Крылья Советов» с 2021 года. До этого он играл за тбилисское «Динамо», луганскую «Зарю» и мариупольский «Ильичевец». За сборную Украины хавбек дебютировал в ноябре 2019 года.

Ранее украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков рассказал об отказе от гражданства ради выступлений в России. Нападающий объяснил, что по российскому законодательству он может иметь два паспорта, однако хочет играть за сборную России.

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      Анастасия Борисова
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