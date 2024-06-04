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12:38, 4 июня 2024Наука и техника

F-35 ВВС США вооружили крылатыми ракетами JSM

Истребители F-35A ВВС США вооружили норвежскими крылатыми ракетами JSM

Фото: Carlos Barria / Reuters

Истребители пятого поколения F-35A Военно-воздушных сил (ВВС) США вооружили норвежскими крылатыми ракетами Joint Strike Missile (JSM). Об этом сообщает издание TWZ.

Первый контракт на покупку ракет ВВС США заключили с норвежской компанией Kongsberg Defense на сумму 141 миллион долларов США. Поставка оружия должна завершиться 31 августа 2026 года. Объем поставки не сообщается.

JSM предназначена для поражения наземных целей. Ракета размещается во внутреннем отсеке F-35A, оставляя его малозаметным для радаров противника. Максимальная дальность действия JSM — около 560 километров. Ракета имеет 120-килограммовую боеголовку и может наводиться без использования системы Global Positioning System (GPS).

Кроме США и Норвегии, ракеты JSM для F-35 у Kongsberg Defense законтрактовали Япония и Финляндия.

В июле издание Breaking Defense заметило, что истребители пятого поколения F-35, которые Финляндия планирует купить у США, позволят НАТО интегрировать финскую боевую авиацию в свою стратегию противодействия России.

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      Иван Потапов
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