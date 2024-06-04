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18:16, 4 июня 2024Экономика

Французов призвали испражняться в Сене

Жители Парижа решили протестовать против Олимпиады неожиданным способом
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Aurelien Morissard / AP

Жители Парижа решили провести акцию против грядущих Олимпийских игр, испражняясь в Сену. Об этом сообщает Franceinfo.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал выделить миллиард евро на очистку Сены перед Олимпийскими играми. Он также заявил, что лично искупается в реке 23 июня, чтобы доказать, что вода чиста. В заплыве также должна принять участие мэр Парижа Анн Идальго. Поэтому испражняться в реку организаторы акции советуют 23 июня.

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Организаторы мероприятия создали специальный сайт и запустили хэштег ##jechiedanslaseinele23juin (#яобос***сьвсене23июня) в соцсети Х. По их словам, некоторые парижане действительно хотят «обо****ся в нужное время и в нужном месте», чтобы продемонстрировать мэру Парижа несогласие с нынешней политикой и расходами, связанными с Олимпийскими играми, а также продемонстрировать несогласие с политикой Макрона.

Ранее из-за неисправности насосов в реку Сену попало 50 миллионов литров сточных вод. При этом концентрация болезнетворных фекальных бактерий в Сене в Париже и до этого инцидента превышала норму в два раза.

О желании сделать заплыв в Сену после ее очистки наряду с Макроном и Идальго заявлял президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он собрался сделать это перед началом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже — они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Заплывы на открытой воде пройдут в Сене.

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      Мария Черкасова
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