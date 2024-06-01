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19:10, 1 июня 2024Экономика

За два месяца до Олимпиады в Сену попало 50 миллионов литров сточных вод

BFMTV: 50 миллионов литров сточных вод попало в Сену за два месяца до Олимпиады

Из-за неисправности насосов в реку Сену, на которой через два месяца должна пройти часть соревнований летней Олимпиады 2024 года, попало 50 миллионов литров сточных вод. Об этом сообщает BFMTV.

По информации журналистов, инцидент произошел в департаменте Ивелин к западу от Парижа. «За последние недели неисправность насосной системы привела к сбросу в Сену 50 тысяч кубометров точных вод (50 миллионов литров — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается также, что концентрация болезнетворных фекальных бактерий в Сене в Париже и до этого инцидента превышала норму в два раза.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что готов искупаться в Сене перед началом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. С этим заявлением он выступил после предупреждения экологов, выяснивших, что качество воды в реке по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Екатерина Подвигина
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