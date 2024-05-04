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14:13, 4 мая 2024Спорт

Глава МОК заявил о готовности искупаться в Сене

Глава МОК Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед началом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит телеканал RTL.

Бах заявил, что пока не получил приглашения искупаться, но по его поступлении обязательно сделает это. «Надеюсь, не будет слишком холодно», — добавил глава МОК.

Ранее экологи провели тесты и выяснили, что качество воды в Сене по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. Ученые указали на риски для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по триатлону и плаванию на открытой воде.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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