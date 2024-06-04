Губерниев прокомментировал слова Кругового о привилегиях иностранцев в «Зените»

Губерниев сказал о важности результата в спорте после слов Кругового о «Зените»

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова футболиста Данилы Кругового, переходящего из «Зенита» в ЦСКА, о привилегиях иностранцев в петербургской команде. Своим мнением по этому поводу Губерниев поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Комментатор отметил, что в спорте главное — результат.

«Остальное все внутри клуба: взаимоотношения тренер-ученики. Один может быть божий дар, а другой — яичница. Это я абстрактно, без применения к бразильцам и футболу. Поэтому с одного спрос как с божьего дара, а с другого — как с яичницы. Но мое высказывание не имеет отношения ни к Круговому, ни к "Зениту". Это просто я люблю русскую речь», — сказал Губерниев.

Ранее переходящий из «Зенита» в ЦСКА российский защитник Данил Круговой рассказал о привилегиях иностранцев в петербургской команде. Футболист заявил, что бразилец Вендел регулярно опаздывал на сборы, однако все равно играл. «А его конкурент, который добросовестно пахал, не играл», — подчеркнул он.

Такая же ситуация, по мнению защитника, произошла с ним и бразильцем Дугласом Сантосом, когда главный тренер «Зенита» Сергей Семак предпочел бразильца, хотя Круговой, по его словам, был в лучшей форме.