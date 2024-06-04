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09:48, 4 июня 2024Спорт

Российский футболист рассказал о привилегиях иностранцев в «Зените»

Футболист Данил Круговой заявил, что бразильцы имеют привилегии в «Зените»
Даниил Круговой

Даниил Круговой. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Переходящий из «Зенита» в ЦСКА российский защитник Данил Круговой рассказал о привилегиях иностранцев в петерубргской команде. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что бразилец Вендел регулярно опаздывал на сборы, однако все равно играл. «А его конкурент, который добросовестно пахал, не играл», — подчеркнул он. Такая же ситуация, по мнению защитника, произошла с ним и бразильцем Дугласом Сантосом, когда главный тренер «Зенита» Сергей Семак предпочел бразильца, хотя Круговой был в лучшей форме.

Круговой перешел из «Зенита» в ЦСКА 17 января. Соглашение армейцев с 26-летним футболистом активировано 4 июня 2024 года и рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Ранее Круговой пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах. Он заявил, что футболисты ощущают это.

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      Анастасия Борисова
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