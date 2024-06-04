Роман Костомаров заявил, что спокойно относится к смене гражданства фигуристами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров раскрыл отношение к смене гражданства российскими фигуристами. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, на такие новости он реагирует спокойно, так как не является президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). «Во всяком случае, спортсмену дается очень короткий период времени, чтобы реализовать себя и добиться наивысших результатов, к которым ты идешь всю жизнь. Это выбор каждого спортсмена», — заявил Костомаров.

Ранее смену гражданства российскими фигуристами объяснила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее мнению, это связано с боязнью конкуренции.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.