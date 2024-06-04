МИД России: Лавров впервые прибыл с визитом в Буркина-Фасо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые прибыл визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат встретится с политическим руководством страны. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского МИД.

3 июня Лавров прибыл в Республику Конго для проведения переговоров.

Африканское турне главы МИД России началось с Гвинеи, в рамках визита он встретился с министром иностранных дел страны Мори Сандан Куйяте. Политики обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество двух государства. До этого Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года.