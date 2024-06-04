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11:38, 4 июня 2024Спорт

Назван способ быстро убрать жир с боков после 45 лет

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал способ быстро убрать жир с боков после 45 лет. Его слова приводит Men Today.

Самуэль рекомендовал включить в тренировку умные и эффективные упражнения, которые сжигают тяжелые калории, ускоряют метаболизм, а также помогают нарастить мышечную массу. Кроме того, он посоветовал делать перерывы в тренировках, так как слишком усердные занятия могут привести к стрессу и помешать избавиться от жира на животе.

Лучшими упражнениями тренер назвал отжимания, становую тягу, берпи, а также медвежий шаг. Для выполнения последнего нужно встать на четвереньки, держать колени на пару сантиметров над землей и ползти вперед, делая небольшие шаги.

6 мая американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями Кран назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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      Анастасия Борисова
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