Парламент Словении одобрил признание независимости Палестины

Парламент Словении одобрил указ о признании независимой Палестины

Парламент Словении во вторник, 4 июня, одобрил указ о признании независимого Палестинского государства. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

За принятие документа проголосовали 52 из 90 членов парламента. Ранее правительство страны приняло решение о признании Палестины.

22 мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали независимость Палестины. В ответ на это глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультаций и пообещал серьезные последствия.

Палестинское государство в ближайшее время также намерены признать такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия.