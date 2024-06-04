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23:18, 4 июня 2024Мир

Парламент Словении одобрил признание независимости Палестины

Парламент Словении одобрил указ о признании независимой Палестины

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Парламент Словении во вторник, 4 июня, одобрил указ о признании независимого Палестинского государства. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

За принятие документа проголосовали 52 из 90 членов парламента. Ранее правительство страны приняло решение о признании Палестины.

22 мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегияпризнали независимость Палестины. В ответ на это глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультаций и пообещал серьезные последствия.

Палестинское государство в ближайшее время также намерены признать такие страны, как Люксембург, Португалия и Бельгия.

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      Марина Совина
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