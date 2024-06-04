Россиянам назвали противопоказания к горячим тренировкам

Фитнес-эксперт Кокорев: горячие тренировки запрещены при тромбозе и беременности

Фитнес-эксперт Денис Кокорев назвал россиянам противопоказания к горячим тренировкам. Его слова приводит «Чемпионат».

Горячие тренировки подразумевают выполнение упражнений в специальных залах, где поддерживается высокий уровень влажности (около 40-50 процентов) и температуры воздуха (около плюс 35 градусов). Кокорев отметил, что, несмотря на ряд преимуществ — усиление потоотделения, улучшение гибкости, ускорение кровообращения и сжигание жира — тренировки могут быть опасными.

Специалист перечислил состояния, при которых запрещены горячие тренировки. Среди них Кокорин назвал заболевания с высокой температурой, беременность, склонность к сильным кровотечениям, общий атеросклероз, активную форму туберкулеза, злокачественные и доброкачественные новообразования и подозрения на них, нестабильную форму сахарного диабета, варикозное заболевание вен, острый тромбоз и артериальную гипертонию. Кроме того, такие занятия не рекомендуется посещать в период приема диуретиков, барбитуратов, бета-блокаторов и антигистаминов.

Ранее фитнес-тренер Наталия Волкова посоветовала быстрый комплекс упражнений для укрепления иммунитета. Она предложила включить в него разгибания и сгибания локтей с гантелями и имитацию метания мяча.