Российский суд изъял активы украинского владельца бренда «Хортица»

В Курске суд конфисковал активы алкохолдинга украинского бизнесмена Черняка

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры России и изъял в доход государства активы украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд также признал его деятельность экстремистской и запретил на территории России. Иск российского ведомства рассматривался в закрытом режиме.

Ответчиками по нему, помимо Черняка, были привлечены Иван Курбаков, Андрей Лазутин и Александр Беспалов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — он стал собственником заводов «Русский север» и «Родник и К», которые выпускали водки «Хортиця», «Мороша», Blagoff. Беспалов находится под арестом по делу о даче взятки, совершенной группой лиц. Также заинтересованными по делу компаниями выступали «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень».

По итогам судебных слушаний 100 процентов акций этих организаций, заводов «Русский север», «Стандарт качества» и «Родник и К» обращены в собственность Российской Федерации.