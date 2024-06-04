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15:48, 4 июня 2024Силовые структуры

Российский суд изъял активы украинского владельца бренда «Хортица»

В Курске суд конфисковал активы алкохолдинга украинского бизнесмена Черняка

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры России и изъял в доход государства активы украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд также признал его деятельность экстремистской и запретил на территории России. Иск российского ведомства рассматривался в закрытом режиме.

Ответчиками по нему, помимо Черняка, были привлечены Иван Курбаков, Андрей Лазутин и Александр Беспалов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — он стал собственником заводов «Русский север» и «Родник и К», которые выпускали водки «Хортиця», «Мороша», Blagoff. Беспалов находится под арестом по делу о даче взятки, совершенной группой лиц. Также заинтересованными по делу компаниями выступали «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень».

По итогам судебных слушаний 100 процентов акций этих организаций, заводов «Русский север», «Стандарт качества» и «Родник и К» обращены в собственность Российской Федерации.

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      Любовь Ширижик
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