США заявили о непричастности к протестам в Грузии

В Госдепартаменте заявили о непричастности США к протестам в Грузии

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты непричастны к происходящим в Грузии протестам на фоне принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление заместителя главы МИД России Михаила Галузина о том, что Запад может реализовать к октябрю в Грузии новый майдан.

По словам Миллера, происходящие в Грузии протесты являются выражением грузинским народом своей воли, с которым Соединенные Штаты не имеют ничего общего.

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Решение властей вызвало массовые протесты в столице, демонстрантов задерживает спецназ.

8 мая Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что зарубежные страны поддерживают провокации на акциях протеста против закона об иноагентах.