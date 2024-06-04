Тренер назвала опасные для здоровья ошибки при беге

Тренер и диетолог Мария Волынкина назвала опасные для здоровья ошибки, которые люди допускают во время бега. Ее слова приводит NEWS.ru.

Первой ошибкой специалист назвала бег, при котором носки втыкаются в землю. «Это чревато травмами голеностопного и коленного суставов», — отметила Волынкина.

Она также рассказала, что нельзя бегать с пятки. «Это травмоопасно, так как идет большая нагрузка на спину и коленный сустав, ощущения, как будто ударил разряд молнии», — заявила тренер. Специалист добавила, что нельзя заваливаться на часть стопы, так как это может привести к проблемам с позвоночником.

Ранее Волынкина назвала самые эффективные упражнения на свежем воздухе. Она рекомендовала начинать с приседаний: сначала медленных, потом более быстрых. Следующим упражнением станут отжимания от скамьи и на брусьях.

