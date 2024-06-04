Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
0:3
Завершен
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Даллас Старз
Сегодня
00:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 7-й матч
Мирра Андреева
Сегодня
16:45 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
07:30, 5 июня 2024Спорт

Тренер назвала опасные для здоровья ошибки при беге

Фото: Unsplash

Тренер и диетолог Мария Волынкина назвала опасные для здоровья ошибки, которые люди допускают во время бега. Ее слова приводит NEWS.ru.

Первой ошибкой специалист назвала бег, при котором носки втыкаются в землю. «Это чревато травмами голеностопного и коленного суставов», — отметила Волынкина.

Она также рассказала, что нельзя бегать с пятки. «Это травмоопасно, так как идет большая нагрузка на спину и коленный сустав, ощущения, как будто ударил разряд молнии», — заявила тренер. Специалист добавила, что нельзя заваливаться на часть стопы, так как это может привести к проблемам с позвоночником.

Ранее Волынкина назвала самые эффективные упражнения на свежем воздухе. Она рекомендовала начинать с приседаний: сначала медленных, потом более быстрых. Следующим упражнением станут отжимания от скамьи и на брусьях.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкий бизнесмен попытался спрятаться от суда в посольстве в Москве и исчез. Где он нашелся и в чем его обвиняют?

      Россиян захотели накормить мясом ламы

      Уролог раскрыл необычные факты об эрекции

      Озвучен главный интерес Германии в Донбассе

      Власти заявили о сотнях остающихся в ПВР спустя год после ЧП на Каховской ГЭС

      В США заявили об ухудшении состояния Байдена

      Задержанный в Херсонской области украинский агент получил 13 лет колонии

      В ЛНР заявили о срыве попытки ВСУ провести «победоносную операцию»

      В ЕС захотели перенять опыт назначения Белоусова главой Минобороны

      Запад уличили в подготовке Молдавии к роли «второй Украины»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше