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04:47, 4 июня 2024Наука и техника

В России разработали двойника двигателя Як-130

«Ростех» завершил разработку цифрового двойника двигателя АИ-222-25

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила разработку цифрового двойника двигателя АИ-222-25, который устанавливают на учебно-тренировочные самолеты Як-130. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что цифровой двойник позволит совершенствовать характеристики силовой установки и проектировать узлы новых модификаций АИ-222-25 с меньшими затратами. Также эта технология позволит сократить объем испытаний для сертификации двигателя.

В ходе создания двойника специалисты оцифровали тысячи деталей силовой установки. Цифровой двойник уже применяют для оценки влияния изменений, которые происходят в процессе эксплуатации, на состояние двигателя. Также разработчики создали отдельные элементы цифрового двойника модернизированной версии АИ-222-25, над которым идут работы.

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«Созданный на московском предприятии "Салют" цифровой двойник предназначен для разработки конструкторских решений при модернизации АИ-222-25 и для создания его модификации. Сегодня мы работаем над повышением характеристик и ресурсных показателей силовой установки» — сказал заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

В мае в «Ростехе» сообщили, что в 2024 году «Барнаултрансмаш» более чем на 20 процентов нарастил выпуск двигателей для боевых машин пехоты и боевых машин десанта.

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      Даниил Иринин
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