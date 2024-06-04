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23:56, 4 июня 2024Спорт

Винер оценила удаление названных именем гимнасток из России элементов из правил

Винер раскритиковала удаление названных именем россиянок элементов из правил FIG

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила удаление пяти элементов, названных в честь россиянок, из правил Международной федерации гимнастики (FIG). Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам таким образом вид спорта нивелируют, ему грозит исключение из олимпийской программы. «Якобы медицинская комиссия говорит, что это опасно для здоровья. А прыгать на бревне и боксировать женщинам не опасно?» — поинтересовалась Винер.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал решение FIG. Он подчеркнул, что из правил исключили шесть элементов, пять из которых названы в честь россиянок.

Об исключении элементов из правил FIG на период с 2025 по 2028 год стало известно 26 апреля. Речь идет о двух равновесиях Зарины Гизиковой и одном — Ольги Капрановой, а также о вращениях Гизиковой и Дарьи Трубниковой. Все спортсменки представляют художественную гимнастику.

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      Алексей Гусев
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