Черчесов объяснил решение возглавить сборную Казахстана

Тренер Черчесов рассказал, что сборная Казахстана подходит под его концепцию

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал о решении возглавить сборную Казахстана. Его слова приводятся на сайте Казахстанской федерации футбола.

«Где-то месяца два назад я определенно и четко сказал, что не хотел бы работать за границей. Я думаю, что сборная Казахстана под мою концепцию подходит. Я уже бывал здесь не раз, Казахстан — это страна с близким для меня менталитетом», — объяснил он. Черчесов добавил, что будет работать не только со взрослой командой, но и с молодежной и юношеской сборными.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.