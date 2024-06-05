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19:11, 5 июня 2024Спорт

Черчесов объяснил решение возглавить сборную Казахстана

Тренер Черчесов рассказал, что сборная Казахстана подходит под его концепцию

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал о решении возглавить сборную Казахстана. Его слова приводятся на сайте Казахстанской федерации футбола.

«Где-то месяца два назад я определенно и четко сказал, что не хотел бы работать за границей. Я думаю, что сборная Казахстана под мою концепцию подходит. Я уже бывал здесь не раз, Казахстан — это страна с близким для меня менталитетом», — объяснил он. Черчесов добавил, что будет работать не только со взрослой командой, но и с молодежной и юношеской сборными.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.

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