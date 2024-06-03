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13:51, 3 июня 2024Спорт

Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял эту должность в национальной команде Казахстана. Об этом сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

Длительность контракта специалиста и его финансовые условия не раскрываются. Ранее Черчесов не стал ни подтверждать, ни опровергать интерес к нему со стороны сборной Казахстана.

Информация о скором назначении Черчесова в казахстанскую команду появилась 31 мая. Утоснялось, что Черчесова на этот пост рекомендовал бывший наставник сборной Казахстана Магомед Адиев.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года.

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      Алексей Гусев
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