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07:43, 5 июня 2024Россия

Глава Минпросвещения назвал сроки публикации результатов пересдачи ЕГЭ

Министр просвещения Кравцов: результаты пересдач ЕГЭ опубликуют в течение недели

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Результаты пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые пройдут в России по новым правилам в начале июля, обработают и опубликуют в течение недели. Такие сроки назвал министр просвещения Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

«Что касается пересдачи ЕГЭ — это ваше предложение, озвученное в послании [Федеральному собранию], очень позитивно воспринято. Мы этот вопрос оперативно проработали, и такие даты — 4 и 5 июля — уже в расписание внесены», — сказал Кравцов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на совещании с правительством.

Основной период ЕГЭ в 2024 году проходит с 24 мая по 5 июля, в эти сроки в том числе включены даты пересдач. Досрочный этап стартовал 22 марта и завершился 12 апреля, после чего начались резервные дни. Под дополнительный этап ЕГЭ выделили три дня: 4, 9 и 23 сентября.

С 2024 года у выпускников в России появилось право пересдать один из предметов ЕГЭ, если балл их не устроит. С предложением о возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников, как он подчеркивал, должны пройти до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказывал мнение, что правом пересдать один предмет ЕГЭ по выбору воспользуется небольшое число выпускников. Кроме того, он добавлял, что в следующих годах для школьников также сохранят возможность пересдачи одной дисциплины по выбору.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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