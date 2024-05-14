Глава Рособрнадзора высказался о пересдаче ЕГЭ в будущем

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ будет возможно пересдать в следующих годах

В следующих учебных годах школьники в России смогут пересдавать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует РИА Новости.

«Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют», — сказал глава ведомства. Он также заверил, что к основному периоду проведения ЕГЭ в России все готово, для пересдач выделены два дополнительных дня в июле.

Музаев ранее заявлял, что правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании, как ожидается, воспользуется небольшое число выпускников. С предложением о возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников пройдут до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 24 мая по 5 июля. Досрочный этап стартовал 22 марта и завершился 12 апреля, после чего начались резервные дни. Под дополнительный этап ЕГЭ выделили три дня: 4, 9 и 23 сентября.