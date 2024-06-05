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09:03, 5 июня 2024Наука и техника

Apple объяснила проблему производительности новых гаджетов

Apple отреагировала на жалобы, что планшет iPad Air стал слабее после выхода

Фото: Unsplash

Корпорация Apple прокомментировала факт изменения характеристик нового планшета iPad Air после его выхода. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Во время анонса iPad Air Apple рекламировала, что девайс имеет 10-ядерный графический процессор, однако спустя месяц указала на своем сайте, что модель имеет лишь 9-ядерный процессор. В компании отреагировали на жалобы пользователей на эту тему и высказались о проблеме.

В Apple объяснили, что изменили информацию на сайте, чтобы исправить ошибку. Новую информацию о том, что iPad Air оснащается чипом M3, который имеет графический процессор на девять ядер, стоит считать верной. «Все заявления о производительности M2 iPad Air точны», — подчеркнули в корпорации, отметив, что планшеты не стали слабее после релиза.

Представители компании заметили, что заявления о мощности планшетов, сделанные во время презентации, являются точными. Например, информация о том, что новый iPad Air на 50 процентов быстрее модели M1.

Ранее корпорация Apple признала устаревшим выпущенный в 2013 году iPhone 5s. Этот телефон оказался первым смартфоном бренда, который получил дактилоскопический сенсор Touch ID.

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      Андрей Ставицкий
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