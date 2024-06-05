Apple объяснила проблему производительности новых гаджетов

Корпорация Apple прокомментировала факт изменения характеристик нового планшета iPad Air после его выхода. Об этом сообщает издание 9to5Mac.
Во время анонса iPad Air Apple рекламировала, что девайс имеет 10-ядерный графический процессор, однако спустя месяц указала на своем сайте, что модель имеет лишь 9-ядерный процессор. В компании отреагировали на жалобы пользователей на эту тему и высказались о проблеме.
В Apple объяснили, что изменили информацию на сайте, чтобы исправить ошибку. Новую информацию о том, что iPad Air оснащается чипом M3, который имеет графический процессор на девять ядер, стоит считать верной. «Все заявления о производительности M2 iPad Air точны», — подчеркнули в корпорации, отметив, что планшеты не стали слабее после релиза.
Представители компании заметили, что заявления о мощности планшетов, сделанные во время презентации, являются точными. Например, информация о том, что новый iPad Air на 50 процентов быстрее модели M1.
Ранее корпорация Apple признала устаревшим выпущенный в 2013 году iPhone 5s. Этот телефон оказался первым смартфоном бренда, который получил дактилоскопический сенсор Touch ID.