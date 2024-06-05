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15:24, 5 июня 2024Спорт

Карпин оценил необходимость ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Валерий Карпин заявил, что лимит на легионеров в РПЛ не нужно ужесточать

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин оценил необходимость ужесточения лимита легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он высказался в беседе с каналом «Это футбол, брат!» на YouTube.

По его мнению, менять ничего не нужно.« Если нужно будет обязательно ставить пять или шесть, то они будут играть, потому что ты обязан их поставить, а не потому что они лучше. Пускай будет 20 конкурентоспособных, чем 60 — так себе», — отметил специалист.

Начиная с сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит, согласно которому в заявке на сезон одного клуба могут находиться 13 иностранцев. Одновременно на поле в состав одной команды могут выйти восемь легионеров.

Ранее Карпин оценил уровень сборной России. «У нас были как удачные игры, так и не слишком удачные», — высказался о состоянии команды специалист.

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      Алексей Гусев
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