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13:22, 5 июня 2024Экономика

Крупнейший добытчик предложил меры по контролю за алмазами из России

De Beers Group предложила усилить контроль за эмбарго на алмазы из России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Международная корпорация De Beers Group предложила меры по усилению контроля за соблюдением эмбарго на поставки российских алмазов и бриллиантов в страны Евросоюза и «Большой семерки» (G7). Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего добытчика драгоценных камней.

Представители компании поддержали инициативу запретить поставки российских алмазов и бриллиантов более 0,5 карата с 1 сентября 2024 года. Для соблюдения эмбарго предложили проводить сертификацию камней как можно ближе к источнику производства. Согласно схеме сертификации Кимберлийского процесса, которая подтверждает происхождение камней, в документах необходимо указывать конкретные страны их поставки, а не «смешанное происхождение».

Также для усиления контроля за российским экспортам в De Beers Group предложили загрузить все необработанные камни весом более одного карата (эквивалент обработанных бриллиантов 0,5 карата) в отраслевой блокчейн De Beers Tracer. Такая мера позволит отследить происхождение камней на всех этапах цепочки поставок, отмечают в пресс-службе.

В декабре 2023-го Евросоюз и страны G7 запретили импорт необработанных российских алмазов. С 1 марта действие санкций распространили и на камни из РФ, которые обрабатывались за рубежом. Все направляемые в Евросоюз алмазы должны проходить проверку в бельгийском Антверпене, являющемся мировым центром индустрии. В сентябре в ЕС планируют запустить систему отслеживания страны происхождения камней.

Тем временем США задумали смягчить самые строгие запреты на российские алмазы, одобренные странами «Большой семерки» в декабре 2023 года. Смягчение позиции американских властей связано с «противодействием со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка».

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      Вячеслав Агапов
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