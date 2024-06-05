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14:21, 5 июня 2024Спорт

Медведев пропустит турнир ATP в Нидерландах

Даниил Медведев пропустит турнир ATP в Нидерландах, который стартует 10 июня

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Россиянин Даниил Медведев пропустит турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе, который стартует 10 июня. Об этом сообщается в аккаунте соревнований в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам спортсмена, он разочарован тем, что не сможет сыграть на турнире. «Это хорошая подготовка к травяному сезону. К сожалению, сейчас моему организму нужен отдых. Я делаю все возможное, чтобы вернуться в тур», — заявил Медведев.

На проходящем во Франции «Ролан Гаррос» Медведев дошел до четвертого круга. В четвертьфинале спортсмен проиграл австралийцу Алексу де Минауру в четырех сетах.

28-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. За карьеру он победил в 20 турнирах под эгидой организации.

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      Алексей Гусев
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