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17:24, 3 июня 2024Спорт

Медведев вылетел с «Ролан Гаррос»

Медведев проиграл де Минауру в 1/8 финала и вылетел с «Ролан Гаррос»

Фото: Pawel Andrachiewicz / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв в матче 1/8 финала австралийцу Алексу де Минауру. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу соперника россиянина. Спортсмены провели на корте 2 часа 49 минут.

В четвертьфинале де Минаур сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и датчанином Хольгером Руне. Их встреча запланирована на 3 июня в 21:15 по московскому времени.

Медведев был последним россиянином, продолжавшим борьбу на турнире в мужском одиночном разряде. Его лучшим результатом на Открытом чемпионате Франции является выход в четвертьфинал в 2021 году.

28-летний Медведев является первой ракеткой России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает пятое место.

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