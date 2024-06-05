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07:31, 5 июня 2024Россия

Минобразования Чувашии ответило на сообщения о досмотре с раздеванием перед ЕГЭ

Минобразования Чувашии: факт досмотра с раздеванием на ЕГЭ не подтвердился

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Министерство образования Чувашии прокомментировало данные о новом досмотре с раздеванием выпускников до нижнего белья во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Сообщение ведомство опубликовало на своей странице во «ВКонтакте».

«Минобразования Чувашии сообщает о проведенной служебной проверке по ситуации в Яльчикской школе, связанной "досмотром" обучающихся перед сдачей ЕГЭ. Распространенная в сети "Интернет" и СМИ информация о раздевании выпускников не получила подтверждения», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что при проведении служебного расследования были просмотрены записи с видеокамер, установленных у входа в образовательное учреждения. Кроме того, были опрошены специалисты, работавшие на пункте проведения экзамена (ЕГЭ) в день, когда там находились ученицы, пожаловавшиеся на досмотр.

Ведомство подчеркнуло, что после случившегося оставляет за собой право обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации.

Информация о досмотре школьников в Чувашии появилась в сети 3 июня. Тогда республиканские школьники пожаловались, что им якобы пришлось раздеваться перед охранниками, чтобы получить доступ к экзамену. В заявлениях, оказавшихся в прокуратуре, говорится, что сотрудница Рособрнадзора заставляла школьников задирать рубашки и снимать ремни, а во время экзамена не разрешала уединяться в туалете больше чем на 30 секунд.

Похожий случай до этого произошел в Воронеже. Там выпускниц якобы также заставили раздеться на пункте пропуска. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов при этом заверил, что воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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