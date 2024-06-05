По делу о расправе в Абрикосовке провели следственный эксперимент

В Абрикосовке провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек

В поселке Абрикосовка Херсонской области провели следственный эксперимент по делу о расправе над семью людьми, в которой обвиняют двух военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Также правоохранительные органы опросили всех свидетелей.

О задержании военных стало известно 25 апреля. Они дали признательные показания. Сообщалось, что военнослужащие планировали поселиться в одном из домов села и обратились к местной администрации, но, получив от нее отказ по причине отсутствия свободных домов, напали на женщину и расправились с ней.

Также военные сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, используя топливо и гранаты. В момент совершения преступлений мужчины находились в сильном алкогольном опьянении. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.