Порье отстранили от боев на неопределенный срок после поражения от Махачева

Американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье отстранили от боев на неопределенный срок. Об этом сообщает MMA Junkie.
Это произошло из-за двух травм, полученных спортсменом в бою с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 302. У американца повреждения носа и ноги. Точные сроки отстранения станут известны после углубленного медицинского обследования.
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Махачев, который нанес Порье поражение, отстранен от боев на 30 дней. Это связано с рваными ранами на лице спортсмена.
В ночь на 2 июня Махачев победил Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.