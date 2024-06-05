Порье отстранили от боев на неопределенный срок после поражения от Махачева

Дастина Порье отстранили от боев из-за травм в поединке с Исламом Махачевым

Американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье отстранили от боев на неопределенный срок. Об этом сообщает MMA Junkie.

Это произошло из-за двух травм, полученных спортсменом в бою с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 302. У американца повреждения носа и ноги. Точные сроки отстранения станут известны после углубленного медицинского обследования.

Махачев, который нанес Порье поражение, отстранен от боев на 30 дней. Это связано с рваными ранами на лице спортсмена.

В ночь на 2 июня Махачев победил Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.