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10:55, 5 июня 2024Спорт

Порье отстранили от боев на неопределенный срок после поражения от Махачева

Дастина Порье отстранили от боев из-за травм в поединке с Исламом Махачевым

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье отстранили от боев на неопределенный срок. Об этом сообщает MMA Junkie.

Это произошло из-за двух травм, полученных спортсменом в бою с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 302. У американца повреждения носа и ноги. Точные сроки отстранения станут известны после углубленного медицинского обследования.

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Махачев, который нанес Порье поражение, отстранен от боев на 30 дней. Это связано с рваными ранами на лице спортсмена.

В ночь на 2 июня Махачев победил Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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      Алексей Гусев
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