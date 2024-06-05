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19:24, 5 июня 2024Из жизни

Повар назвала главную ошибку при использовании соли

Профессиональный повар из США рассказала, как правильно солить еду

Фото: Rick Bella / Pixabay

Профессиональный повар из США назвала главные ошибки при использовании соли. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя Мередит Хэйден — личный повар из Нью-Йорка. Она стала известной после того, как стала снимать видео о своей жизни и работе в Хэмптонсе, где она готовила еду для дизайнера Джозефа Альтузарры.

В новом ролике, который быстро стал вирусным, Хэйден рассказала, как правильно солить пищу. В первую очередь она отметила, что не стоит использовать солонку во время приготовления еды, потому что в этом случае почти невозможно отмерить нужное количество соли — трясти солонку придется слишком долго. По словам Хэйден, лучше брать соль пальцами — только так можно гарантировать, что блюдо будет достаточно соленым.

Хэйден также посоветовала использовать для готовки крупнозернистую поваренную соль, потому что она содержит минимальное количество примесей и считается «золотым стандартом» среди поваров. При этом ложка поваренной соли в рецептах не равна ложке других видов соли. Именно эту соль обязательно иметь на кухне каждой хозяйке.

Однако, если нужно добавить соль в блюдо после приготовления, то удобнее воспользоваться мелкой морской солью. «Более крупные гранулы соли не прилипнут к мясу. Поэтому мне нравится использовать мелкую морскую соль для мяса. Я бы не стала использовать ее, чтобы посолить воду для макарон или что-то, где соль просто растворяется, потому что текстура не будет иметь особого значения», — добавила Хэйден.

Когда текстура действительно играет роль, шеф-повар советует выбирать мальдонскую морскую соль, которая немного дороже остальных видов, но придает еде дополнительный вкус.

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      Антонина Черташ
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