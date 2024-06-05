Повар назвала главную ошибку при использовании соли

Профессиональный повар из США рассказала, как правильно солить еду

Профессиональный повар из США назвала главные ошибки при использовании соли. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя Мередит Хэйден — личный повар из Нью-Йорка. Она стала известной после того, как стала снимать видео о своей жизни и работе в Хэмптонсе, где она готовила еду для дизайнера Джозефа Альтузарры.

В новом ролике, который быстро стал вирусным, Хэйден рассказала, как правильно солить пищу. В первую очередь она отметила, что не стоит использовать солонку во время приготовления еды, потому что в этом случае почти невозможно отмерить нужное количество соли — трясти солонку придется слишком долго. По словам Хэйден, лучше брать соль пальцами — только так можно гарантировать, что блюдо будет достаточно соленым.

Хэйден также посоветовала использовать для готовки крупнозернистую поваренную соль, потому что она содержит минимальное количество примесей и считается «золотым стандартом» среди поваров. При этом ложка поваренной соли в рецептах не равна ложке других видов соли. Именно эту соль обязательно иметь на кухне каждой хозяйке.

Однако, если нужно добавить соль в блюдо после приготовления, то удобнее воспользоваться мелкой морской солью. «Более крупные гранулы соли не прилипнут к мясу. Поэтому мне нравится использовать мелкую морскую соль для мяса. Я бы не стала использовать ее, чтобы посолить воду для макарон или что-то, где соль просто растворяется, потому что текстура не будет иметь особого значения», — добавила Хэйден.

Когда текстура действительно играет роль, шеф-повар советует выбирать мальдонскую морскую соль, которая немного дороже остальных видов, но придает еде дополнительный вкус.

Ранее диетолог из США предложила способ похудения с едой из «Макдоналдса». Она назвала позиции из меню, которые позволят обеспечивать дефицит калорий.