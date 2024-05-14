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16:27, 14 мая 2024Из жизни

Назван способ есть в «Макдоналдсе» и худеть

Диетолог Кристен Карли посоветовала чизбургер из «Макдоналдса» для похудения

Фото: PxHere

Диетолог из США предложила способ похудения с едой из «Макдоналдса». Об этом она рассказала New York Post.

Диетолог и нутрициолог Кристен Карли назвала способ есть в «Макдоналдсе» и худеть. По ее словам, секрет в том, чтобы заказывать пищу с большим количеством белка и клетчатки, а также не переедать.

«Лучший ланч в "Макдоналдсе", чтобы сбросить вес, — это классический бургер, яблочные дольки и холодный чай без сахара. Классический бургер или чизбургер обеспечит вас белками и углеводами, но без лишних калорий, которые есть в сыре и майонезе. Яблочные дольки добавят клетчатку и натуральную сладость без сахара и жиров. Чай без сахара — это бескалорийный напиток, который обеспечит вас жидкостью. Такой ланч — это отличный баланс белков, углеводов и клетчатки, он вкусный, но при этом в меру калорийный», — посоветовала Карли.

По словам диетолога, в таком приеме пищи всего лишь 250 килокалорий, но при этом 12 граммов белка. Карли утверждает, что увеличение доли белка в рационе поможет похудеть, потому что богатые им продукты лучше насыщают и потребность в перекусах отпадает.

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При этом диетолог подчеркнула, что стоит избегать дополнительных ингредиентов и не класть в бургер сыр, майонез и другие калорийные добавки. Лучше ограничиться солеными огурцами, кетчупом и луком.

Ранее 22-летняя фитнес-тренер из Великобритании назвала три простых приема, которые помогли ей избавиться от жира и нарастить мышечную массу. Один из ее советов — каждый день устраивать дополнительную прогулку на три тысячи шагов.

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      Антонина Черташ
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