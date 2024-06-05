Путин заявил о желании встретиться с новым президентом Ирана

Путин заявил, что надеется на встречу с новым президентом Ирана

Российский глава Владимир Путин рассказал, что надеется на встречу с новым президентом Ирана. Об этом российский глава упомянул во время встречи с руководителями ведущих международных информагентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Мы ждем, когда пройдут выборы иранского президента. Я надеюсь на встречу с новым президентом Ирана вот на площадках международных мероприятий — это и ШОС, и БРИКС», — отметил глава РФ.

Путин выразил уверенность, что Россия и Иран смогут найти общий язык. Обе страны будут работать над реализацией всех планов, «которые были намечены ушедшим из жизни президентом Раиси», резюмировал глава российского государства.

Ранее Владимир Путин назвал погибшего лидера Ирана Эбрахима Раиси надежным партнером.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.