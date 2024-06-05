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23:45, 5 июня 2024Спорт

Роналду поздравил Мбаппе с переходом в «Реал» и установил рекорд

Комментарий Роналду под постом Мбаппе о переходе в «Реал» установил рекорд
Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе

Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил француза Килиана Мбаппе с переходом в «Реал» и установил рекорд Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает Daily Mail.

«Мечта сбылась. Я так счастлив и горжусь тем, что присоединился к клубу своей мечты», — написал Мбаппе в посте с детскими фотографиями в форме «Реала», в том числе вместе с Роналду. Более 22,5 миллиона пользователей поставили лайки под записью.

Роналду оставил под постом следующий комментарий: «Моя очередь смотреть. Рад видеть, как ты зажигаешь на "Бернабеу"». Его сообщение понравилось более чем 4,3 миллиона пользователей, что является рекордным показателем.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Контракт подписан на пять лет — до конца сезона-2028/2029.

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      Дарья Коршунова
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