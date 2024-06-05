Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции

Совет Федерации России одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции

Совет Федерации России одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение определяет порядок и форму взаимодействия сторон в проекте, в частности финансовые, налоговые и таможенные вопросы, а также график выполнения работ. Соответствующий документ подписан Россией и Китаем 25 ноября 2022 года в Пекине как правовая основа для исследования и использования Луны в мирных целях.

В сопроводительных материалах к закону утверждается, что создание международной научной лунной станции предоставит большие возможности для освоения естественного спутника Земли, в частности, как с использованием беспилотной техники, так и с присутствием человека на Луне.

Ранее заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил, что создание ILRS завершится к 2036 году.