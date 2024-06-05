Спасенный из вентиляции пухлый мемный кот стал Мэром и начал жить с Депутатом

В Уфе застрявший в вентиляции кот оказался бездомным и обрел семью

Пухлый кот из Уфы, застрявший в вентиляционном отверстии и ставший мемом в интернете, обрел семью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Оказалось, что животное было бездомным. Живущая в квартире Регина успела так проникнуться торчащей из стены на кухне кошачьей мордой, что решила приютить кота. При этом после спасения из вентиляции мемный кот попытался убежать через открытую дверь, но новая хозяйка его поймала.

Животное отмыли, свозили на осмотр к ветеринару и назвали Мэром. У Регины уже был один кот по кличке Депутат. Мэр и Депутат пока привыкают друг к другу, но не дерутся.

Инцидент произошел в многоквартирном доме 1/1 по улице Ферина. Рыжий кот застрял в вентиляции таким образом, что его голова торчала в стене одной из квартир. В таком положении животное провело ночь. Кота спасли сотрудники управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в городе Анива на Дальнем Востоке бездомный кот в третий раз за три года сам пришел лечиться в ветклинику. Каждый год Черныш появляется в апреле и остается с ветеринарами на месяц, после чего уходит.