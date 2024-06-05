Стали известны сроки восстановления Джоковича

L'Equipe: Новак Джокович пропустит Уимблдон, но выступит на Олимпиаде

Сербский теннисист Новак Джокович из-за травмы пропустит Уибмлдон, но планирует выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сроки восстановления спортсмена стали известны L'Equipe.

Уточняется, что серб 5 июня перенесет операцию на мениске, после чего начнется процесс реабилитации. Хирургическое вмешательство не позволит ему сыграть на Уимблдоне, но он планирует восстановиться к Играм в Париже.

4 июня Джокович снялся с «Ролан Гаррос». Причиной называлась травма правого колена.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции серб должен был сыграть с Каспером Руудом. Норвежец автоматически стал участником полуфинала. Умблдон-2024 стартует 1 июля. Игры в Париже начнутся 26 июля.