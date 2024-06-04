Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
0:3
Завершен
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Даллас Старз
Завтра
00:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 7-й матч
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Завтра
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
18:18, 4 июня 2024Спорт

Джокович снялся с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Jon Bromley / Globallookpress.com

Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос». Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.

Причиной стала травма правого колена. «Желаем Новаку скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Джокович является действующим победителем «Ролан Гаррос». В 1/4 финала нынешнего турнира он должен был сыграть с Каспером Руудом. Норвежец автоматически стал участником полуфинала.

Ранее Джокович установил рекорд турниров серии «Большого шлема». 3 июня серб в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, это победа стала для него 370-й на мэйджорах, ранее никому из мужчин и женщин не удавалось достичь такого результата.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве оправдали членов ЧВК ЕНОТ во главе с бывшим сотрудником ФСБ. Воевавших в Донбассе бойцов обвиняли в разбоях

      Крис Дженнер уличили в фотошопе на снимке в купальнике

      Байден рассказал о своем прошлом на Украине

      В США призвали Запад не игнорировать открытость России к переговорам

      Сбербанк решил открыть отделения в новых регионах России

      В прокуратуре подтвердили информацию о двух пострадавших от стрельбы в Москве

      Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпиаду в Париже

      Бывшего инженера российского оборонного предприятия осудили за взлом компьютера

      В Москве мужчина открыл стрельбу из окна дома и ранил двоих человек

      На Кипре начали расследовать дело об отеле Зеленского на острове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше