Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы

Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос». Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.

Причиной стала травма правого колена. «Желаем Новаку скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Джокович является действующим победителем «Ролан Гаррос». В 1/4 финала нынешнего турнира он должен был сыграть с Каспером Руудом. Норвежец автоматически стал участником полуфинала.

Ранее Джокович установил рекорд турниров серии «Большого шлема». 3 июня серб в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, это победа стала для него 370-й на мэйджорах, ранее никому из мужчин и женщин не удавалось достичь такого результата.