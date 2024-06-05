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10:05, 5 июня 2024Наука и техника

Три новейших типа роботизированных дронов ВС России вышли в зону СВО

Хроленко: роботизированные дроны «Депеша», «Багги», «Импульс-М» вышли в зону СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские роботизированные дроны «Депеша», «Багги», «Импульс-М» успешно проходят испытания на полигонах и в зоне специальной военной операции (СВО). Три новейших типа умных машин вышли на поле боя, сообщил военный эксперт Александр Хроленко, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Благодаря технологиям XXI века, развитию искусственного интеллекта горизонт невозможного отодвигается, роботизированные системы армии РФ активно наращивают спектр боевых опций и степень автономности решений», — заявил Хропенко.

«Депеша» стал первым FPV-дроном, выполняющим задачи «на земле». Он может поразить живую силу и фортификационные укрепления, заминировать территорию, незаметно доставить боеприпасы на первую линию и эвакуировать раненых. Его действиями можно дистанционно управлять с помощью FPV-шлема и джойстика.

«Багги» отмечен как дрон, доказавший свою надежность в бою. Он выполняет различные ударные и вспомогательный задачи, компактный комплекс умеет хорошо маневрировать. Он также управляется дистанционно джойстиком и планшетом.

«Импульсу-М» дают характеристику «умный и суровый». Это универсальный ракетный робот с противотанковым комплексом, который высокотехнологично ликвидирует противника. Также он может самостоятельно решать задачи, связанные с логистикой.

Ранее «Калашников» представил беспилотный самолет вертикального взлета «Легионер». Аппарат с электродвигателем предназначен для дистанционного зондирования местности и доставки грузов, его планируют применять для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба, а также использование наших технологий в борьбе с лесными пожарами.

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      Александра Синицына
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