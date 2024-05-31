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19:54, 31 мая 2024Наука и техника

«Калашников» представил беспилотный самолет «Легионер»

«Калашников» представил беспилотный самолет вертикального взлета «Легионер»
СюжетЛесные пожары:

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Группа компаний «Тихие Крылья» (входит в концерн «Калашников») представила беспилотный самолет вертикального взлета и посадки «Легионер-Е33К» на международном салоне «Комплексная безопасность». Об этом сообщает концерн.

Аппарат с электродвигателем предназначен для дистанционного зондирования местности и доставки грузов. Беспилотник построен по двухбалочной схеме с толкающим винтом. Также дрон получил четыре пропеллера для вертикального взлета и посадки.

«Применение беспилотных воздушных судов (БВС) для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба, а также использование наших технологий в борьбе с лесными пожарами позволит МЧС повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и уменьшить риски для спасателей. Для решения таких задач мы предлагаем БВС серии "Легионер" и "Альфа-Е"», — сообщил представитель концерна.

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      Даниил Иринин
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