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16:33, 5 июня 2024Россия

Украина атаковала дронами и артиллерией несколько российских населенных пунктов

Гладков: ВСУ атаковали населенные пункты Грайворонского городского округа

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам в поселке Горьковский из-за атаки FPV-дрона полностью сгорела квартира в многоквартирном жилом доме. Кроме того, в Безымено дрон повторно ударил по коммерческому объекту, повредив кровлю, окна и крышу помещения. Также выбиты окна в двух квартирах расположенного рядом дома.

Помимо этого, под артиллерийский обстрел попали села Гора-Подол и Козинка. Предварительно, повреждений нет.

Пострадавших, по данным Гладкова, нет. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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